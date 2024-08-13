Katliam gibi uçak kazasında kan donduran mesajlar: Yaşanacakları resmen öngörmüş

13 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:39

Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan Cascavel şehrinden, Guarulhos şehrine giden yolcu uçağı yere çakıldı. Kazada 61 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta meydana gelen trajik kazaya dair ortaya çıkan bir detay ise kan dondurdu. 23 yaşındaki Rosana Xavier'in uçuş esnasında annesine attığı mesajlar ortaya çıktı.

''BU UÇUŞ BENİ ÇOK KORKUTUYOR''

Rosana'nın annesi Rosemeire Xavier, Brezilya televizyonu TV Globo ile mesajları paylaştı ve kızının başına gelecekleri önceden tahmin ettiği anlaşıldı. Genç kız, annesine attığı mesajda, "İki saatlik uçuş, yağmurda ineceğiz. Bu uçuş beni çok korkutuyor. Yemin ederim, uçak çok eski'' diye yazdı. Ardından da "Kırık bir koltuk var. Yemin ederim. Kaos" şeklinde bir mesaj daha gönderdi.

Mesajların ardından yüzündeki korkuyu ifade etmek istercesine ifadesiz bir fotoğraf çekip atan genç kıza annesi ise dua okuyarak sakinleşmesi yönünde öneride bulundu. Fakat anne Xavier, kızının mesajlarının ardından endişeye kapıldığını da söyledi.

Kazayı haberlerde duyduğunda yaşadığı dehşeti, "Çaresizlik içindeydim. Evde koşarak bağırmaya başladım" sözleriyle anlattı.

BREZİLYA'DAKİ UÇAK KAZASI

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı. Brezilya Hava Kuvvetleri de bir süre sonra hava trafik kontrolüyle bağlantısının koptuğunu ifade etmişti.

Kazadan bir gün sonra kurtarma ekipleri, 61 yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

Havayolu şirketi Voepass, cuma günü yaptığı ilk açıklamada, uçağın Cascavel-PR'den Guarulhos Havalimanı'na gitmek üzere 57 yolcu ve dört mürettebat ile havalandığını belirtti.

Öte yandan şirket, kazadan etkilenenler için tüm destek önlemlerini aldığını duyurdu.