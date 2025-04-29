Katliam yapılırken gülerek video çekti | Arka fonda silah sesleri ve çığlıklar

Keşmir katliamı sırasında çığlıklara ve silah seslerine aldırmadan gülümseyen bir adam çektği video ile dünyanın gündemine oturdu. Videoda, zipline yaparken gülümsediği, aşağıdan silah sesleri ve çığlıklar duyulduğu ve insanların yere düştüğü görülüyor.

Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Pahalgam turizm merkezinde yaşanan dehşet verici katliam, bir turistin zipline sırasında yanlışlıkla kaydettiği görüntülere yansıdı.

"ZIPLINE HAYATIMI KURTARDI"

Videoda, zipline sırasında gülümsediği görülürken, hemen altından silah sesleri ve çığlıklar duyuluyor ve yere düşen insanlar görülüyor. Ancak turist, en azından ilk başta, kendisinden birkaç metre uzakta gerçekleşen korkunç olayların farkında değil gibi görünüyor.

Şanslı bir şekilde hayatta kalmayı başaran Bhat, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada, Zipline'ın hayatını kurtardığını söyledi.

26 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCASI YARALANDI

Pakistan merkezli yasaklı terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin (LeT) bir kolu olan ayrılıkçı Terörist Direniş Cephesi (TRF), 26 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Saldırı, bölge üzerinde çekişen Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkileri anında tırmandırdı.