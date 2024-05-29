Katliamcı Netanyahu'ya skandal ziyaret! Ülkesinin aksine soykırıma destek verdi

29 May 2024 08:50 - Güncelleme : 29 May 2024 09:01

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanımasının ardından İsrail'e skandal bir ziyaret gerçekleşti. İspanya'nın aşırı sağcı Vox Partisi'nin ırkçı, göçmen ve İslam karşıtı lideri Santiago Abascal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Abascal ile Netanyahu Kudüs'te bulunan Başbakanlık Ofisi'nde yaklaşık 1 saat görüştüler.

İsrail Başbakanlık Ofisi ile Vox partisinden yapılan açıklamalarda, Abascal'ın Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediği kaydedildi.

''SANCHEZ, İSPANYOL HALKINI TEMSİL ETMİYOR!''

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İspanyol halkını temsil etmediğini ifade eden ve bugün alınan Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını eleştiren Abascal'ın iktidara geldiğinde bu kararı tersine çevirerek, Filistin Devleti'ni tanımayı bırakacaklarını savunduğu aktarıldı.

KATLİAMA DESTEK VERDİ

Aşırı sağcı liderin, Netanyahu'ya "Hamas'ın elinde tek bir rehine olduğu sürece ve terör örgütü ortadan kalkana kadar hiçbir hükümetin veya kimsenin İsrail'den nefsi müdafaa operasyonlarından vazgeçmesini isteme hakkı yoktur" dediği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Abascal'ın ziyaretini İsrail Devleti'nin savunulmasında örnek teşkil ettiğini vurguladığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Batı ülkelerin medyasını suçladığı ifade edildi.

Abascal, daha önce Aralık 2023'te de İsrail'i ziyaret etmişti.

İSPANYA, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini resmi olarak tanıdıklarını duyurdu. Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.