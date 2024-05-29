Katliamlara sessiz kalamadılar! İsrail Büyükelçiliği ateşe verildi

29 May 2024 11:42 - Güncelleme : 29 May 2024 12:08

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki sivillerin sığındığı kampları hedef alan İsrail ordusu, onlarca masumun ölümüne sebep oldu.

İşgalci İsrail ordusunun füzelerle hedef aldığı çadır kentte barınma yerlerinin olduğu bölgede plastik ve ahşapların olması can kaybını daha da artırdı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEPKİ YAĞIYOR

Hain saldırıların ardından İsrail'e olan tepki daha arttı. Dünyanın birçok noktasında işgalci İsrail karşıtı pek çok gösteri düzenleniyor. Ses getiren gösterilerden biri de Meksika'da düzenlendi.

BÜYÜKELÇİLİĞİ ATEŞE VERDİLER

İsrail'e lanet okuyan göstericiler, daha sonrasında yönlerini İsrail Büyükelçiliği'ne doğru çevirdi. Burada da İsrail karşıtı slogan atmaya devam göstericiler, büyükelçiliği ateşe verdi.