Kavşakta açılan çukura düşen kamyonet şoförü için yeni uyarılar: Sifona az basın, duş almayın

30 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:10

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yolda oluşan dev çukura düşen kamyonetin sürücüsünü kurtarma çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Yetkililer, çevredeki 12 kent sakinlerine uyarıda bulunarak, ''Sifona az basın, çamaşır yıkamayın, duş almayın'' gibi uyarılar yaptılar.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kavşakta yolun çökmesiyle çukura düşen kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmaları 3. günde de devam ediyor. 10 metrelik derinliğe ve 5 metrelik çapa sahip olan çukura inen kurtarma ekibi, yeni çökmeler nedeniyle kamyonetin kapısını açamadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında 2 itfaiye personeli yaralandı. Çukurda biriken kanalizasyon suyu çalışmaları zorlaştırırken, şoför koltuğunun yer aldığı bölümün kum yığının altında kaldığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen inşaat vinçleriyle, bu sabaha karşı kamyonetin kargo kasası çukurdan çıkarılabildi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 36 saattir devam ederken, 70'li yaşlardaki sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.

YENİ ÇUKURLAR AÇILDI

Öte yandan bugün aynı bölgede yol çökmesi sonucu daha büyük bir çukur oluştu. Kavşak çevresindeki restoran tabelaları devrildi ve elektrik direkleri çukura düştü. Yol çöküntüsünün, eyalet kara yolunun 10 metre altından geçen bir kanalizasyon borusunun patlamasından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Yer altında bulunan doğalgaz boruları nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı verildi.

''SİFONA AZ BASIN, ÇAMAŞIR YIKAMAYIN...''

İlçenin çevresindeki 12 kentte yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiye yönelik "Sifona az basın, çamaşır yıkamayın, duşu erteleyin. Kanalizasyona az su gitsin..." çağrısı yapıldı. Saitama Valisi Motohiro Ono, gazetecilere açıklamasında, çöküntünün genişleme olasılığını göz ardı edemeyeceklerini kaydetti.