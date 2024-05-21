Kayınvalidesini uykusunda ateşe verip, banka hesaplarını boşalttı

21 May 2024 13:01 - Güncelleme : 21 May 2024 14:38

İngiltere'deki korkunç olay gün yüzüne çıktı. 44 yaşındaki Karen Vamplew, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesi Elizabeth Vamplew uyurken yaktı. Karen, kayınvalidesini yaktıktan sonra banka hesaplarına girdi ve ne kadar parası çekti. Karen, paralarla borçlarını ödedi, lüks bir hayat sürmeye başladı.

CİNAYET TEST SONUÇLARIYLA KANITLANDI

Yaşlı kadının düşen bir sigara yüzünden çıkan yangında öldüğünü öne süren Karen'ın yalanı ortaya çıktı. Elizabeth'in yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Mahkeme, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladı. Karen Vamplew, cinayet nedeniyle 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu ifade etti.