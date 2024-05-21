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Kayınvalidesini uykusunda ateşe verip, banka hesaplarını boşalttı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
21 May 2024 13:01 - Güncelleme : 21 May 2024 14:38
Kayınvalidesini uykusunda ateşe verip, banka hesaplarını boşalttı

İngiltere'de korkunç bir olay meydana geldi. Karen Vamplew adındaki bir kadın kayınvalidesini uykusunda ateşe vererek, banka hesabını boşalttı.

İngiltere'deki korkunç olay gün yüzüne çıktı. 44 yaşındaki Karen Vamplew, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesi Elizabeth Vamplew uyurken yaktı. Karen, kayınvalidesini yaktıktan sonra banka hesaplarına girdi ve ne kadar parası çekti. Karen, paralarla borçlarını ödedi, lüks bir hayat sürmeye başladı.

Kayınvalidesini uykusunda ateşe verip, banka hesaplarını boşalttı - 1. Resim

CİNAYET TEST SONUÇLARIYLA KANITLANDI

Yaşlı kadının düşen bir sigara yüzünden çıkan yangında öldüğünü öne süren Karen'ın yalanı ortaya çıktı. Elizabeth'in yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Mahkeme, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladı. Karen Vamplew, cinayet nedeniyle 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Kayınvalidesini uykusunda ateşe verip, banka hesaplarını boşalttı - 2. Resim

Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu ifade etti. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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