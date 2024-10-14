Kayıp alyans Milton Kasırgası'yla ortaya çıktı! 10 yıldır arıyorlardı 

14 Ekim 2024 06:46 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 06:48

ABD'nin Florida eyaletine yaşayan bir çift, Milton Kasırgası'nın ardından yürek ısıtan bir keşifte bulundu! Yaklaşık on yıldır kayıp olan bir alyans, şehri altüst eden kasırganın ardından ortaya çıktı.

ABD'nin Florida​ eyaletini adeta yerle bir eden Milton Kasırgası​, ilginç bir hikayenin de başrolü oldu. Palm Bay şehrinde yaşayan Laura ve Basil Yorio çitfi, 9 Ekim akşamı saatte 120 mil hızla esen rüzgarlarla 3. kategori fırtına karaya vurduğunda evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Ertesi gün eve döndüklerinde Laura arka bahçelerinde parıldayan bir şey fark etti. Çift, çok geçmeden bu nesnenin 10 yıl önce kaybolan alyansları olduğunu anladı.

Laura Yorio, Fox 35 Orlando'ya verdiği demeçte, "Aşağıya baktım parıldayan bir şey gördüm. Önce bunun bir anahtarlık olduğunu düşündüm. Daha sonra, bu parçanın, kocamın yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği alyansı olduğunu fark ettim. O dönem bir inşaat projemiz vardı ve yüzük birden ortadan kaybolmuştu" dedi.

YAĞMUR VE FIRTINANIN HEDİYESİ

Çift, yıllar içinde bahçelerini birkaç kez aramış ve hatta çimlerini biçmesi için haftalık bir peyzajcı bile tutmuşlardı. Çift, uzun süredir kayıp olan halkanın topraktan çıkmasına Milton Kasırgası'nın şiddetli yağmurlarının yardımcı olduğuna inandıklarını söyledi.

Laura, "Birçok insanın korkunç şeyler yaşadığının farkındayız ve tüm bunlar hakkında mutlu hissetmekten neredeyse biraz suçluluk duyuyorum, ancak iyi bir şeydi. Zorlu birkaç günün ardından bizim için mutlu bir son oldu." ifadelerini kullandı.