Kayıp çiftçi, piton yılanının içinden çıktı! Korkunç olay akrabasının dikkati sayesinde ortaya çıktı

28 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:46

Endonezya'da yine bir dehşet dolu piton olayı yaşandı. Kayıp çiftçi, 7 metrelik dev piton yılanının içinden çıktı. 3 çocuk babası Peco'nun acı sonu bir akrabasının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Eksi 20 dereceye rağmen haftalarca hayatta kalmayı başardı! Kayıp yürüyüşçü için mutlu son

Eksi 20 dereceye rağmen haftalarca hayatta kalmayı başardı! Kayıp yürüyüşçü için mutlu son

Endonezya​'da 3 çocuk babası 30 yaşındaki çiftçi Peco, 7 metre boyunda bir piton​ yılanının içinden çıktı. Korkunç olay, Peco'nun akrabasının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Peco, salı günü esmer şeker yapımında kullanılan palmiye özsuyu toplamak için gitti fakat bir daha geri dönemedi.

Peco, eve dönmeyince akrabası Wawan onu aramak için dışarı çıktı. Wawan, Peco'yu aramalar sırasında karnı çok şişmiş bir piton yılanı gördü ve köylülere haber verdi.

PİTON YILANININ İÇİNDEN ÇIKTI

Köy yetkilileri, Wawan'ın yanına geldi ve piton yılanının karnı yarıldı. Köylüler, pitonun içinde balçıkla kaplı Peco'nun cesedini buldular. Polis, olayı doğrulayarak Peco'nun piton tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Başka şüpheli aranmadığı bildirildi. Peco'nun eşi Dewi ve üç çocuğuna acı haber verildi.

Sabbang Polis Şefi Ipda Jusman, "Köylülerle birlikte kurbanın cesedini yılanın midesinden çıkardık. Ceset cenaze evine götürüldü ve bugün yakılacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan son zamanlarda palmiye şekeri ve kauçuk tarım arazilerinin artmasıyla insanların yılanlar korkunç deneyimleri de arttı.