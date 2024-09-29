Kayıp gezginin arabasında bulunan ürkütücü notun ardından cansız bedeni bulundu

29 Eylül 2024 15:03 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:17

ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Milli Parkı'nda kayıplara karışan gezgin Kirk S. Thomas-Olsen'in arabasında bir not bulundu. İki hafta boyunca süren arama çalışmaları acı sonla bitti. Gezginin cansız bedenine ulaşıldı.

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Yosemite Milli Parkı ve Ostrander Gölü Bölgesi'nde 61 yaşındaki gezgin Kirk S.Thomas-Olsen'in kayıp olduğu belirildi. Sırt çantasıyla yürüyüşe giden gezgin, geri dönmeyince endişeler arttı ve arama çalışmaları başladı. Olsen'in yeğeni Holly Leeson, "deneyimli bir yürüyüşçü ve eski bir park bekçisi" tanımlarken ''orada başına gelenleri anlamakta zorlandığını'' ifade etti.

ARACINDA NOT BULUNDU

Olsen'in aracına ulaşıldığında bir not bulundu. Notta 'geri döneceğini' yazıyordu. Bu notun ardından arama çalışmaları daha da hızlandırıldı ve endişeler arttı.

Ulusal Park Hizmetleri, Ostrander Gölü'ne yürüyüşü 8-10 saat sürebilen "zorlu" 11,4 mil gidiş-dönüş olarak tanımladı. İki hafta süren arama çalışmalarının ardından Olsen'in cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 61 yaşındaki gezgin, Yosemite Milli Parkı'nda ölü bulundu.

Olsen'in yeğeni Leeson, "Cesedi bulundu ancak bu, bir aile olarak umduğumuz bir sonuç değildi. Onu bulmak için gösterdikleri gayretli çabalardan dolayı Yosemite Milli Parkı'na ve destekleri için bu topluluğa içtenlikle teşekkür etmek istiyorum" diye yazdı.

''BİR ARKADAŞINIZLA SEYAHAT EDİN!''

Leeson, gezginleri de tek başlarına yürüyüş yapmama konusunda uyardı:

"Merhum amcam deneyimli bir yürüyüşçü ve eski bir Eyalet Parkı bekçisiydi. Ne yazık ki tüm tecrübesine rağmen doğa ana geçmiş deneyimleri hesaba katmadı. Tek başına yürüyüş yapmak asla risksiz bir çaba değildir.

"Lütfen mümkün olduğunca bir arkadaşınızla seyahat edin ve güvende olun. Dünya güzel ve ben de her zaman Ulusal Parklar sistemimizin ve doğayı en iyi şekilde görmenizi sağlayan fırsatların destekçisi olacağım, ancak gerekli önlemleri alın ve tüm çabalarınızda güvende olun."

Ulusal Park Servisi ve yetkililer, Thomas-Olsen'in ölüm nedeni veya vakasıyla ilgili herhangi bir ek ayrıntı vermedi.