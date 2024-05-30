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Kayıp kadının cansız bedeni hayvanın ağzında bulundu! Otopsi yapılacak

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
30 May 2024 12:48 - Güncelleme : 30 May 2024 13:14
Kayıp kadının cansız bedeni hayvanın ağzında bulundu! Otopsi yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir timsah dehşeti yaşandı. Kayıp kadının cansız bedeni, timsahın ağzında bulundu. 

ABD'nin Teksas eyaletinde kayıp olarak bildirilen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, kadının cansız bedeninin timsahın ağzında bulunduğu açıkladılar. Memurlardan biri, kadının beden bütünlüğüne daha fazla zarar vermemesi için timsahın vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Kimlik bilgileri açıklanmayan fakat 60 yaşında olduğu düşünülen kadının cesedi sudan dalgıçlar sayesinde çıkarıldı. Dalgıçlar, vurulan timsahın ağzından çekip aldı. 

Kayıp kadının cansız bedeni hayvanın ağzında bulundu! Otopsi yapılacak - 1. Resim

CESET OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Houston Cinayet Masası kadının ölümünün araştırıldığını belirtirken, ceset otopsiye gönderildi. 

Öte yandan yakın geçmişte ABD'nin Florida eyaletinde de benzer bir vaka görülmüş, 14 metrelik bir timsahın ağzında bir cesetle sokaktaki evlerin önünde yürüdüğü görülmüştü. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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