Kayıp kadının cansız bedeni hayvanın ağzında bulundu! Otopsi yapılacak

30 May 2024 12:48 - Güncelleme : 30 May 2024 13:14

ABD'nin Teksas eyaletinde kayıp olarak bildirilen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, kadının cansız bedeninin timsahın ağzında bulunduğu açıkladılar. Memurlardan biri, kadının beden bütünlüğüne daha fazla zarar vermemesi için timsahın vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Kimlik bilgileri açıklanmayan fakat 60 yaşında olduğu düşünülen kadının cesedi sudan dalgıçlar sayesinde çıkarıldı. Dalgıçlar, vurulan timsahın ağzından çekip aldı.

CESET OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Houston Cinayet Masası kadının ölümünün araştırıldığını belirtirken, ceset otopsiye gönderildi.

Öte yandan yakın geçmişte ABD'nin Florida eyaletinde de benzer bir vaka görülmüş, 14 metrelik bir timsahın ağzında bir cesetle sokaktaki evlerin önünde yürüdüğü görülmüştü.