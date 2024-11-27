Kayıp kardeş 25 yıl sonra sağ salim bulundu! 1999 yılında kayıplara karışmıştı

27 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:14

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 1999 yılında kaybolan bir adam, 25 sene sonra sağ olarak bulundu. Kız kardeşi, kayıp adamı aramaktan hiç vazgeçmedi ve en sonunda kardeşini bulmayı başardı.

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ABD​'nin Kaliforniya​ eyaletindeki Doyle şehrinde 1999 yılında kayıp olarak bildirilen, ismi gizlilik sebebiyle saklı tutulan adam 25 sene sonra bulundu. Lassen County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, kız kardeş, Los Angeles​'taki yetkililerden, kimliği belirsiz ve konuşamayan Lynwood'daki St. Francis Tıp Merkezi'nde yatan kişi için bilgi istedi. Yazıda fotoğraftaki adamın uzun bir süredir kayıp olduğunu belirtti ve yardım istedi.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİ

İlçe Şerif Yardımcısı Derek Kennemore hastaneyle iletişime geçti fakat hastane çalışanları kendisine hastanın Los Angeles bölgesindeki başka bir hastaneye transfer edildiğini söyledi.

Transfer edilen hastane, kadının kayıp kardeşinin tanımına uyan, konuşamayan ve kimliği belirlenemeyen bir hastanın bakımını üstlendiklerini doğruladı. Kennemore daha sonra Los Angeles polisine ve soruşturmaya katılan kayıp şahıslar birimine haber verdi.

Bir LAPD dedektifi hastaneye gitti ve bilinmeyen hastanın parmak izini aldı. Parmak izleri 1999'da kaybolan Doyle ile eşleşti.

Kennemore, adamın kız kardeşini arayarak, 25 yıldan sonra kardeşinin sonunda sağ salim bulunduğunu bildirdi.

Şerif bürosundan yapılan açıklamada kardeşlerin yakında yeniden bir araya geleceği belirtildi.