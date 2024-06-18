Kayıp Malezya uçağından haber var... Havacılık tarihinde yıllardır gizemini koruyor!

18 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:33

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı, 10 yıl önce 239 kişiyle birlikte kaybolmuştu. Yapılan sayısız arama çalışmasına rağmen bunca yıldır ne yolculara dair en ufak bir ize rastlandı ne de uçağın akıbeti anlaşıldı.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan kayıp Malezya uçağının sırrı, İngiliz araştırmacıların kendilerini uçağın son istirahatgâhına götüreceğine inandıkları bir sinyal bulmasıyla nihayet çözülebilir.

KAYIP MALEZYA UÇAĞININ SIRRI SU ALTI MİKROFONLARIYLA ÇÖZÜLEBİLİR

Daily Mail sitesinin haberine göre, hidrofon olarak da bilinen su altı sesini kaydetmek veya dinlemek için su altında kullanılmak üzere tasarlanan mikrofonların, MH370 sefer sayılı yolcu uçağının 8 Mart 2014 tarihinde düştüğüne inanılan saatlerde bir sinyal aldığı bildirildi.

Altı saniyelik sinyal, Galler'in başkenti Cardiff'teki araştırmacılar tarafından keşfedildi. Ancak uzmanlar, mikrofonların kaydettiği bu seslerin uçağın düştüğü yerin belirlenmesini sağlayıp sağlayamacağını anlamak için daha fazla test yapılması gerektiğini bildirdi.

UÇAK HİNT OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

İçinde 239 kişinin bulunduğu uçağın yakıtının bittiğine ve Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken rotasından bilinmeyen bir nedenle sapmasının ardından esrarengiz bir şekilde şekilde Hint Okyanusu'na düştüğüne inanılıyor.

Dünyanın dört bir yanından yetkililerin yaklaşık 75 bin metrekarelik bir alanı kapsayan kapsamlı aramalarına rağmen uçağın düştüğü yer son on yıldır gizemini koruyor.

O zamandan bu yana uçağa ait birkaç parça bulundu ve uçağın rotasını değiştirmesine neyin (ve kimin) neden olduğuna dair bir dizi teori ortaya atıldı. Ancak hiç kimse Boeing 777 tipi uçağa ne olduğu konusunda tahminden öteye giden bir fikre sahip değil.