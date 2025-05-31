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 | Berkay Alptekin

Kayıp müzik grubundan sevenlerine acı haber! Cesetlerine yapmadıklarını bırakmamışlar

Meksika'da geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan müzik grubu "Grupo Fugitivo"nun akıbeti belli oldu. Ülkenin Tamaulipas eyaletindeki grubunun 5 üyesinin kaybolmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Kayıp müzik grubundan sevenlerine acı haber! Cesetlerine yapmadıklarını bırakmamışlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 10:16

Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Kayıp müzik grubundan sevenlerine acı haber! Cesetlerine yapmadıklarını bırakmamışlar

9 KARTEL ÜYESİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

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