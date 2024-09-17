Kayıp turistler yanmış arabanın içinde ölü bulundu!

17 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:54

İki İngiliz turist, temmuz ayında İsveç'te kayıplara karıştı. Turistlerin yanmış bir arabada ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

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Danimarka ve İsveç'e iş için giden iki İngiliz turist temmuz ayında kayıplara karıştı. Biri çocuk antrenörü 33 yaşındaki Juan Cifuentes ile 27 yaşındaki Faruk Abdulrazak için ekipler iz sürdü.

İkilinin kaybolmadan önce Kopenhag​'da araba kiraladığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra ise İsveç'in Malmö şehrinde yanmış halde bulunan bir araba incelendiğinden acı gerçek ortaya çıktı.

YAKILMADAN ÖNCE VURULDULAR

Malmö'deki yanmış aracın içinden turistlerin cesetleri çıktı. Ayrıca aracın ateşe verilmeden önce turistlerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.