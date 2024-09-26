Kazada hayatını kaybeden genç kızın mezarına vandallık: Tüyleri diken diken eden yazı yazıldı

26 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:44

İngiltere'de 19. yaş gününden birkaç gün sonra trafik kazasında hayatını kaybeden bir genç kızın mezar taşına yazılanlar tüyleri diken diken etti. Aile, mezar taşının tahribata uğramasının vandallık olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Bethany Fisher, 19. yaş gününden birkaç gün sonra bir arkadaşıyla beraber doğum günü kutlaması yapmaya çıktı. Gösterişli bir mekanda gerçekleşecek kutlamaya Jordan O'Donnell isimli bir arkadaşı arabayla gitmeyi teklif etti ve bırakabileceğini söyledi. Virajda bir arabayı sollamaya çalışan O'Donnell, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki araçlara çarpan genç sürücü ardından bir çiti aşıp evin duvarına çarparak durabildi.

ARKADAŞI OLAY YERİNDEN KAÇTI, YALAN SÖYLEDİ

Korkunç kazada Bethany hayatını kaybederken arkadaşı O'Dennell ise olay yerinden kaçtı, yakalandığında ise arabasının çalındığını söyledi. Bu yalana kimseyi inandıramayan O'Donnell, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MEZARA YAZI YAZILDI

Genç kızlarını korkunç trafik kazasında kaybeden aile, yürek parçalayıcı bir darbe daha aldı. Bethany'nin anısına yaptırılan mezar taşı, biri ya da birileri tarafından tahrip edildi. Mezar taşına beyaz bir boyayla ''Tik tik, sıradaki'' yazıldı.

''BU KİŞİ KALPSİZ''

Acılı anne Isabel, "Her gün güzel kızımızı kaybetmenin acısıyla yaşamak zorundayız. Zaman bu yaraları asla iyileştiremeyecek ve şimdi bu korkunç eylemle acımız daha da kötüleşti. Yılın bizim için en zor zamanı olan bu zamanda ailemize bu kadar sıkıntı çektiren kişi kesinlikle kalpsizdir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Northumbria Polisi, bu duyarsız eylemin ardından soruşturma başlattı. Mezarın 15 Ağustos saat 23.00 ile 16 Ağustos saat 12.00 arasında hedef alındığı düşünülüyor.