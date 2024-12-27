Kazakistan uçağından kurtulmak mı istediler? Korkunç Hazar Denizi iddiası

27 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:30

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının, Rus "Pantsir-S" hava savunma (HHM) sistemi tarafından saldırıya uğradığının kesinleştiği yönündeki haberlerin ardından korkunç bir iddia daha geldi. Uçağın rotasının da değiştirilmesiyle beraber radarın tamamen kör edildiği, Hazar Denizi'ne düşmesinin istendiği öne sürüldü. İddialara göre bu şekilde deliller yok edilecekti.

Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. 38 kişinin hayatını kaybettiği olayda ilk olarak yolcu uçağının sis nedeniyle rota değiştirdiği ardından da kuş sürüsüne çarptığı öne sürüldü. Uçak henüz düşmeden önce ise en son Hazar Denizi üzerinde sinyal verdi.

Uçağın düşmesinin ardından başlatılan soruşturmanın ön inceleme raporuna göre ise şüpheler doğru çıktı. Kazakistan uçağının 'Rus "Pantsir-S" hava savunma (HHM) sistemi tarafından saldırıya uğradığı' Azerbaycan hükümet yetkilileri tarafından doğrulandı.

Uçak takip sistemi Flightradar ise kazanın öncesinde teknik ve uçuş verilerini paylaştı. J28243 sefer sayılı uçuşun Bakü'den Grozni'ye yapılması planlanıyordu.

KONUM VERİLERİ KARIŞTI, GPS PARAZİTLENDİ

Uçak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den saat 03:55'de ayrıldı. Bir süre sonra konum verileri karıştı ve GPS parazitlendi. Saat 04:25 ile 04:37 arasındaki dönemde konumsal veri göndermeyi tamamen durdurdu. 04:37 ile 04:40 arasında ise uçak muhtemelen hatalı konum verileri gönderdi.

Flightradar24 alıcıları saat 04:40 ile 05:03 arasında, 23 dakika gibi uzun süre uçaktan veri almadı ve 05:04 ile 05:13 arasında ikinci bir boşluk oluştu. Saat 05:13'ten 06:07'ye kadar uçaktan alınan tüm verilerde konum bilgisi yoktu. Saat 06:07'den sonra, GPS verileri düzeldi ve uçuşun sonuna kadar 06:28'de uçaktan konum verileri alındı.

Uçak takip sistemine göre Kazak uçağı, saat 05:13'den den itibaren mevcut olan verilerin uçağın 8000 bin feet yükseklikte, sürekli yukarı ve aşağı irtifa kaybetti, birçok kez sürati azaldı arttı. Bu durum 75 dakika boyunca sürdü.

UÇAK HENÜZ DÜŞMEDEN HASAR ALDI

Uçağın düz bir hat üzerinde istikrarlı ve dengeli uçmasına yardımcı olan dikey dengeleyicinin ise hasar gördüğü, üzerinde birçok delik oluştuğu görüldü.

Ayrıca uçak henüz havadayken de hasar aldığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

UÇAK HAZAR DENİZİNE Mİ DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ

Azerbaycan medyasından ise uçağın Rus füzesi tarafından vurulması iddiasının dışında korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Uçağın normal iniş meydanı olan Grozni'ye inememesinin ardından Rusların kasıtlı olarak rotayı Hazar Denizi'ye çevirttiği ve amacın da uçağın denize düşmesini sağlamak olduğu iddia edildi. Bunun sebebi olarak ise 'kanıtların yok edilmesi' gösterildi.

Caliber isimli site, "Uçağımıza Mahaçkale ve Mineralnye Vody havalimanlarına iniş izni de verilmedi. Hava savunma ateşine ve elektronik harp sistemlerinin etkisine maruz kalan uçağın şaşkın mürettebatı, Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi. Bu tavsiyenin tek bir amaçla verildiğini varsayabiliriz: Uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi için tüm tanıkların ölmesi ve uçağın batması gerekiyordu" diye yazdı.