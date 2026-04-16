Kazakistan'da 15 Mart reformu! İşte yeni anayasanın getirdiği değişiklikler

2026 yılının Mart ayında referandumla kabul edilen yeni Kazakistan Anayasası, önümüzdeki on yıllar için ülkenin sürdürülebilir gelişiminin siyasi platformu olmayı hedefliyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni dönemde, tek dönem kuralı, güçlendirilmiş denge-denetim mekanizmaları ve genişletilmiş hak ve özgürlükler ön plana çıkan değişikler olarak dikkat çekiyor.

DEVLETİN ÜST DÜZEY GÖREVLİLERİ İÇİN TEK DÖNEM KURALI

Yeni Anayasa, siyasi modernleşme sürecinin doğal bir devamı olarak değerlendiriliyor. Yeni Anayasa’nın yeniliklerinden biri; Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcının görev sürelerinin sınırlandırılması. Buna göre, aynı kişi bu görevlere birden fazla kez atanamıyor.

Bununla birlikte, Kurultay’ın Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme üyelerinin dokunulmazlığını kaldırma ve Başbakan atanmasını onaylama yetkileri korunuyor. Böylece denge ve denetim sisteminin güçlendirilmesi planlanıyor.

YENİ ANAYASADA AKRABA KAYIRMACILIĞINA ENGEL

Cumhurbaşkanının akrabalarının siyasi görevler ve yarı kamuya bağlı kuruluşlardaki yönetici pozisyonlarını üstlenmesini yasaklayan hükmede önem atfediliyor. Bu düzenlemeyle, aşırı güç yoğunlaşmasını önleyen bir mekanizmayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, yeni tek meclisli Parlamento yapısında artık "Cumhurbaşkanlığı kotası" bulunmayacak; bu da yasama organının bağımsızlığını güçlendirecek.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni Anayasa’nın 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesiyle, Kazakistan’da tüm erklerin karar alma süreçlerinde eşit derecede bağımsız olduğu yeni bir devlet yönetim modeli kurulacaktır. Cumhurbaşkanı ise bu erklerin uyumlu ve kesintisiz çalışması hedefleniyor.

MADDE MADDE ANAYASANIN GETİRDİĞİ DİĞER ÖNEMLİ YENİLİKLER

Konut dokunulmazlığı anayasal güvence altına alınmıştır. Mahkeme kararı olmadan kimse konutundan çıkarılamaz.

Avukatlık kurumu anayasal düzeyde tanınmış ve “Miranda kuralı” benzeri düzenleme getirilmiştir. Bu, adil yargılanma ve hukuki yardım hakkını güçlendirir.

Devletin laik niteliği özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca fikri mülkiyetin korunması anayasal düzeye çıkarılmıştır.

KURUMSAL DENGE VE DENETİM

Yeni modelle birlikte Kurultay'ın yetkileri genişletildi. Halk Konseyi ise toplum ile devlet arasında bir köprü görevi görerek yasama girişimi hakkına sahip olacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı yapısını güçlendirmek adına, Kurultay onayıyla atanan bir "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" makamı ihdas edildi.

DEĞİŞMEZ İLKELER: BAĞIMSIZLIK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Yeni anayasa, Kazakistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü "değiştirilemez" ilkeler olarak sabitledi. Anayasa değişikliklerinin bundan böyle sadece halk oylaması (referandum) yoluyla yapılabilecek olması, sistemin istikrarını koruma altına alıyor.

1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek bu tarihi belgeyle Kazakistan; yapay zekâdan dijitalleşmeye, sosyal adaletten ekonomik istikrara kadar geniş bir yelpazede "Adil ve Müreffeh bir devlet" olma yolunda en büyük adımını atmış oldu.