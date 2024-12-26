Kazakistan'da düşen yolcu uçağı delik deşik! Rus füzesi mi düşürdü? Yolcuların ifadeleri de çarpıcı

26 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:41

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının, Rus füzesi tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi. Uçağın yakınlarında karadan havaya (SAM) füzesinin patladığı, şarapnel parçalarının uçağın gövdesine zarar vermesiyle düştüğü öne sürüldü. Uçaktaki yolcular da patlama sesi duyduğunu söyledi.

Kazakistan​'ın Aktau şehri yakınlarında dün acil iniş sırasında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali verdiği açıklandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. İlk bilgiler, uçağa kuş sürüsü çarptığı yönündeydi. Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA SUÇLAMA

Uçağın enkazından ve düşmeden önce çekilen görüntüler tartışmalara neden oldu. Uçağın dışında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını ortaya çıkardı. Ukrayna da bu iddiayı destekler nitelikte açıklama yaparak, Rus hava savunma sistemlerinin uçağı düşürdüğünü öne sürdü.

RUS FÜZESİ VURMUŞ OLABİLİR

Uçağın, Rusya'ya ait bir karadan havaya (SAM) füzesi tarafından vurulduğu da iddia edildi. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu çevreye yayılan şarapnel parçalarına ait olduğu öne sürüldü.

Euronews'in haberine göre, Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka, ''Bugün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen ve 33 kişinin ölümüne yol açan Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçağın aldığı hasar, uçağın hava savunma füze sistemi (SAM) tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürmektedir.'' açıklamalarında bulundu.

''UÇAĞA ÇARPMA SESİ DUYDUK''

Kazadan kurtulanlar da 'uçağa çarpma' sesi duyduklarını söylediler. Kaza​ öncesi uçakta çekilen bir videoda ise bir yolcunun ayağından yaralandığı, uçak gövdesinde çatlaklar ve yerlere serpilmiş bazı küçük parçalar da net görülüyor.

Öte yandan uçağı karakutusu bulundu. Azeri makamları son derece kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uçağın düşme anına ilişkin videolar, kazaya ilişkin önemli ipuçları da sunuyor.

UÇAK DELİK DEŞİK!

Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi, Azerbaycanlı Dr. Orhan Gafarlı da paylaşımlarında ilginç bir bilgiyi aktardı. Gafarlı şu paylaşımı yaptı:

“Aktau kentinde düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın, Çeçenistan’ın başkenti Grozni Havaalanı’na iniş yapmak istediği sırada, bu havaalanına Ukrayna tarafından drone saldırısı düzenlendiği ve Rusya’nın hava savunma sisteminin devreye girdiği bilgileri kesinleşmiştir. Aynı zamanda, uçağa ait görüntülerde delik deşik olduğu görülen fotoğraflar basına sızmıştır.”

İLK RUS FÜZESİ VAKASI DEĞİL!

İddialar, 2014 yılında Rus füzesi tarafından vurulan bir sivil uçağı hatırlattı. Malezya Havayolları'na ait uçak soruşturma sonuçlarına göre bir Rus füzesi tarafından vurulmuş, 283 yolcu ve 15 mürettebat yaşamını yitirmişti. Hollanda Denetim Kurulu, bu kazaya ilişkin denetiminde, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin füzeyi ateşlediği belirledi. Mürettebatın tamamı Malezyalı, yolcuların üçte ikisinden fazlası Hollandalıydı.