Kazakistan'da eski bakan eşini döve döve öldürmüş

14 May 2024 11:59 - Güncelleme : 14 May 2024 12:04

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev'in 31 yaşındaki eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmek suçuyla yargılandığı davanın son duruşmasında cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı.

Bishimbayev'in, eşine tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar, mahkeme salonunda izlendi.

EŞİNİ TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Eski bakan, masum olduğunu söylemiş ve eşinin ölümüyle bir ilgisinin olmadığını iddia etmişti. Ancak bu iddialar güvenlik kamerası görüntüleriyle çürütülmüş oldu. Nukenova'nın ölü bulunduğu restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan anlarda Bishimbayev'in eşini tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

"KIZIM 8 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ"

Nukenova'nın annesi, kızının 8 saat boyunca işkence gördüğünü ve kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.