Kazakistan'da havalimanında rehine paniği! Yolcunun kritik müdahalesi felaketi önledi

Kazakistan'daki Almatı Uluslararası Havalimanı'nda bıçaklı bir zanlı kadın çalışanı rehin aldı. Gönüllü olarak görevliyle yer değiştiren bir yolcunun müdahalesi sonrası zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazakistan'da Almatı Uluslararası Havalimanı iç hatlar termalinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayılan görüntülerde, iç hatlar terminaline gelen bir kişinin bıçakla buradaki kadın görevliyi rehin aldığı görülüyor.

Havalimanı güvenlik ekiplerinin olaya müdahalesi yetersiz kalırken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Bir yolcunun kadın çalışanla yer değiştirme isteğini kabul eden zanlı, polislere tehditlerde bulundu. Bu sırada bir anlık dalgınlıktan faydalanan yolcu, zanlının elindeki bıçağı almayı başardı. Şüpheli, bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

YOLCUYA DEVLET ÖDÜLÜ VERİLECEK

Havalimanı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.45 civarında iç hatlar terminaline kimliği belirsiz bir kişinin geldiği ve uçuş öncesi inceleme alanında, havalimanı görevlisinin belgeleri göstermesi gerektiğine dair talebine karşılık görevliyi saçlarından tutarak bıçakla korkuttuğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şahsın polis ekiplerince gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı da olayla ilgili Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bilgilendirildiğini açıkladı.

Tokayev, havalimanı görevlisini rehin alan şahsı etkisiz hale getiren kişiye cesareti ve becerisinden dolayı devlet ödülü verilmesi talimatını verdi.