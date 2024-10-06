Kazakistan'da referandumdan nükleer enerji çıktı!

06 Ekim 2024 23:15 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:15

Kazakistan’da seçmenlerin yüzde 69,8’i nükleer enerji santraline “evet” dedi. Ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda ön sonuçlara göre katılım oranı da yüzde 63,87 olarak açıklandı.

Kazakistan’da önemli bir referandum yapıldı. Referandumun sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 69,8’i nükleer enerji santrali inşası için “evet” dedi.

Kazakistan’da nükleer enerji santralinin inşası için yapılan referandumda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün yayımladığı sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yüzde 69,8’i Kazakistan’da nükleer enerji santrali inşası için “evet”, yüzde 30,2 seçmen de “hayır” dedi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre referanduma katılım oranı yüzde 63,87 olurken (7 milyon 800 bin seçmen), referandum sonuçlarının yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.