Kazakistan'da zincirleme trafik kazası! Onlarca araç birbirine girdi
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ocak 2025 15:43 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:52
Kazakistan'da kötü hava koşulları zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle 95 araç birbirine girdi.
Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kötü hava koşulları zincirleme kazaya neden oldu. Kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi.
Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı