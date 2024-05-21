Kazanın ardından kanlar içinde selfie çekildiler! Arkadaşları kurtarılmayı bekledi

21 May 2024 11:08 - Güncelleme : 21 May 2024 11:15

Meksika'da meydana gelen bir kazada şoke eden anlar kimsenin gözünden kaçmadı. İçinde 5 kişinin olduğu araç, seyir halindeyken kaza yaptı. Araçta bulunan 5 kişiden ikisi, otomobilden çıkmayı başardı fakat 3 kişi için yardım beklendi. O anlarda araçtan kurtulanlar kanlar içinde selfie çekerken görüntülendi.

Kazanın ardından araçta sıkışıp kalan 3 arkadaşlarının kurtarılmasını beklerken fotoğraf çekinenleri görenler şoke oldu.

FOTOĞRAFIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Cuernavaca'nın Lomas del Mirador mahallesinde meydana gelen kazanın ardından, araç enkazından kurtarılan kadınların tıbbi yardım beklerken fotoğraf çekilmeleri çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yüzünde ve kollarında ciddi kesikler ve kanamalar görülen kadınlar, birbirlerinin fotoğraflarını çektikten sonra hastaneye kaldırıldı.