Kazı yapanlar 200 yıllık zaman kapsülü buldu, içinden bir de mesaj çıktı

20 Eylül 2024 08:57 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:20

Fransa'da bir grup gönüllü arkeoloji öğrencileri, hiç beklemedikleri bir mesajla karşılaştılar. 200 yıl önceye ait bir arkeoloğun şişenin içine bıraktığı yazı, yeni yetişen arkeolog gençlere ulaştı.

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

Fransa​'nın kuzeyinde bulunan Galya köyünde öğrenciler gönüllü çalışmalar yaparken buldukları mesajla şaşkınlığa uğradılar. Arkeoloji öğrencileri, toprak bir kaba ulaştılar ve içinden küçük bir cam şişe çıktı. Kazı ekibinin lideri Guillaume Blondel, bulunan şişeyi, ''Kadınların boyunlarına astığı nişadır taşıdıkları küçük cam şişeler gibiydi'' diyerek tanımladı.

ŞİŞEDEKİ MESAJ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Şişenin içinde silindir haline getirilmiş ve bir iple bağlanmış kağıtta ne yazdığını merak eden öğrenciler, şişeyi açtıklarında şu yazıyla karşılaştılar:

“Dieppe'in yerlilerinden çeşitli entellektüel toplulukların üyesi P.J Féret, Ocak 1825'te burada kazılar yaptı. Cité de Limes veya Sezar'ın Kampı diye bilinen bu geniş bölgede araştırmalarına devam ediyor."

200 YIL ÖNCE DE KAZI YAPILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Féret bölgenin ileri gelenlerindendi ve bölgedeki ilk kazıyı 200 yıl önce yaptı.

Ekip lideri Blondel, bu bölgede daha önce kazılar yapıldığını bildiklerini fakat geçmişten gelen böyle bir mesajla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirdi.

''BAZEN ZAMAN KAPSÜLLERİNİ BULABİLİYORSUNUZ''

Blondel, konu hakkında şunları söyledi:

"Bazen ev yaptıklarında marangozların koyduğu bu zaman kapsüllerini bulabiliyorsunuz ama arkeolojide bu çok nadir. Çoğu arkeolog tüm işi yaptıkları için peşlerinden kimsenin gelmeyeceğini düşünmek ister."