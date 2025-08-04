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 | Suat Vilgen

Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış

İngiltere'de kedilere işkence içeren videoların üretildiği ve para karşılığında satıldığı küresel bir ağı ortaya çıkardı. Şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden faaliyet yürüten bu sadist grupların, İngiltere'de de aktif üyeleri olduğu belirlendi.

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Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:26

'de yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, kedilere işkence içeren videoların üretilerek para karşılığında satıldığı uluslararası bir ağı gün yüzüne çıkardı. TRT Haber'in BBC'den aktardığı habere göre, kurumlarından sahiplenilen yavru kediler, işkence videolarında kullanılıyor. Paylaşılan mesajlarda, bazı kullanıcıların RSPCA gibi kurumları suistimal ettiği görülüyor.

Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış

VİDEOLARIN TİCARETİ YAPILIYOR

Araştırmalara göre, bu ağa dünya genelinde binlerce kişi üye. Bu kişiler yalnızca görüntüleri paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda bu içerikleri para karşılığında satıyor. Mayıs 2023 ile Mayıs 2024 arasında, neredeyse her 14 saatte bir yeni işkence videosu internete yüklendi. En büyük grubun 1000’den fazla üyesi olduğu tahmin ediliyor. Örgütün en aktif üyelerinden birinin, 200’den fazla kedinin ölümünü kayda aldığı belirtiliyor.

Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış

"RUISLIP" VAKASIYLA BAĞLANTISI ŞÜPHELİ

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Londra’nın Ruislip bölgesinde yaşanan bir olay da bu ağla bağlantılı olabileceği bilgisi de haberde yer aldı. Söz konusu olayda iki genç, iki yavru kediyi bıçak ve üfleyici kullanarak öldürdüklerini itiraf etmişti. Cinayetlerin, sadist içerik üreten ağın bir parçası olduğu düşünülüyordu.

Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış

ÇOCUKLARIN DAHİL OLMASI ENDİŞE VERİCİ

BBC’nin ulaştığı mesajlar arasında, bazı çocukların da bu korkunç eylemlere katıldığı bilgisi yer aldı. 10 yaşında olduğunu söyleyen bir kullanıcının, “kedilere işkence etmeyi sevdiğini” yazdığı görüldü. Eylül 2023’te ise “100 öldürme yarışı” başlığıyla düzenlenen bir etkinlikte ise üyelerin birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiği ortaya çıktı.

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BAŞLANGICI ÇİN, YAYILIŞI KÜRESEL

Bu korkunç içeriklerin ilk kez 2023 yılında Çin’de yayıldığı, sonrasında Batı ve Asya’daki sosyal medya platformlarına sıçradığı belirtildi. Ağın yöneticilerinden birinin, Japonya’da yaşayan 27 yaşındaki bir şahıs olduğu düşünülüyor. Kendisini “Little Winnie” olarak tanıtan kişinin profilinde, Çin lideri Xi Jinping’in yüzüne Winnie the Pooh karakteri montajlanmış bir görsel kullanılıyor. BBC’nin ulaştığı kişi ise iddiaları reddetti.

Kedilere işkence ağı çökertildi! Görüntüleri dünyaya satıyorlarmış

“BU BİR SADİST FANTEZİ PAZARI”

Hayvan hakları savunucusu Feline Guardians gönüllüsü Lara, “Her gün kalbim kırılıyor. Bu görüntüler artık sıradanlaşmaya başladı,” diyerek duygularını dile getirdi. Çin’de hayvanlara işkenceyi yasaklayan herhangi bir yasa bulunmaması ise faillerin cezasız kalmasına yol açıyor.

ETİKETLER
#İngiltere
#kedi
#hayvan hakları
#Kedilere Işkence
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