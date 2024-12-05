Kedisini ararken kayıplara karıştı! 9 metrelik obruk inceleniyor

05 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:10

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kedisini arayan 64 yaşındaki Elizabeth Pollard'ın obruğa düştüğü düşünülüyor. Kadını arama çalışmaları devam ediyor.

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ABD'nin Pensilvanya​ eyaletinde 64 yaşındaki Elizabeth Pollard, kedisini ararken kayıplara karıştı. Aracı 3 Aralık'ta Marguerite kasabasında yeni oluşan bir obruğun yakınındaki restoranın arkasında bulundu. Yetkililer, aracın bulunmasının ardından civardaki bir madenle bağlantılı 9 metrelik obruğu incelemeye başladı. Pollard'ın kedisini ararken üzerinde durduğu sırada açıldığı, yaşlı kadının da içine düştüğü ihtimalini değerlendiriyor.

Yaklaşık 100 kişilik ekiple iki gündür sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, madene kameralar ve mikrofon gibi elektronik cihazlar gönderildi. Fakat Çalışmalarda henüz Pollard'ın izine rastlanmadı.

ARTIK HAYATTA OLMASI OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM

Pensilvanya polisinden Stephen Limani, düzenlediği basın toplantısında, aramaya başladıklarından bu yana madendeki oksijen seviyesinin azalmış olacağına işaret ederek, kadının hayatta kalabilmesi için olağanüstü bir durum olması gerektiğini söyledi.

Limani, "Çok fazla umudumuz olduğunu biliyorum ve belki de hala bir umut ışığı var, madene oksijen pompalamış olsak bile, oksijen seviyesi birinin hayatını sürdürmeye çalışması için isteyeceğinizden daha düşük." dedi.

YERALTINDA ARAMA ARTIK TEHLİKELİ

Arama çalışmaları, madenin yeraltında arama yapmak için tehlikeli hale geldiğini gerekçesiyle sekteye uğrarken Limani, "Madenin kırılgan durumu nedeniyle yapmaya çalıştığımız şeyi değiştirmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.