Tahminleriyle ünlenen çizgi film The Simpsons final bölümüyle şoke etti! Görüntüler sızdı, gerçek ortaya çıktı

01 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:10

Gerçekleşen tahminleriyle ünlü uzun soluklu animasyon sitcom dizisi The Simpsons, pazar günü yayınlanan 36. Sezon prömiyerinde "dizi finali" olarak adlandırdığı bölümü yayımladı. Bölümün isminin "dizi finali" olması izleyicilerin kafasını karıştırsa da gerçek sonradan anlaşıldı.

Tahminleriyle ünlü animasyon​ dizisi The Simpsons​, 36. sezon prömiyerinde "Bart'ın Doğum Günü" başlıklı bölüm, eskiden dizide yazarlık yapan Conan O'Brien'ın animasyon versiyonunun animasyon ünlülerle birlikte bir galaya ev sahipliği yapmasıyla açıldı.

O'Brien kalabalığa hitaben şu açıklamalarda bulundu:

"Simpsonlar'ın dizi finalinde sizlerle birlikte olmak büyük bir onur. Bu iş için doğru kişi olduğumu biliyordum çünkü kendi şovlarımdan üçünün son bölümünü sundum ve sunmaya devam ediyorum."

“Evet, bu doğru. Fox​, Simpsonlar'ı bitirmeye karar verdi. Bu dizi kariyerimin ilk dönemlerinde çok özel bir yere sahipti, dolayısıyla burada olmak benim için dünyalara bedel. Ayrıca. 1993'te yazar odasında bir kazak bırakmıştım ve onu geri almamın tek yolu bu."

YAYIMLANMAMIŞ FİNAL SAHNELERİ VAR

Fox'un yıllardır diziyi "bitirmeye çalıştığını" ileri süren O'Brien, 1990'daki "Bart the Daredevil" ve 2000'deki "Little Big Mom" gibi "klasik bölümlerden" yayımlanmamış dizi finali sahneleri olduğunu söylediği klipleri gösterdi.

O'Brien daha sonra 36. sezon prömiyerini sundu ve büyük dönüm noktasını açıkladı. Bölüm yapay zeka kullanılarak oluşturuldu ve şovu tamamlamaya çalışan farklı dramatik anlar içeriyor.

Bay Burns'ün ölümü, Moe'nun kapanışı ve Müdür Skinner'ın emekliye ayrılması, bölüm boyunca komik bir şekilde oynanan ve yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler arasındaydı.

Ayrıca “Game of Thrones”, “Succession”, “The Sopranos”, “Breaking Bad” ve “Frasier” gibi popüler dizilerin final sahnelerinin animasyonlu yeniden oluşturulmaları da vardı.

Bölümün sonunda Bart, dizinin başından beri 10 yaşında olmasına rağmen 11 yaşına girdiğini gören yapay zeka illüzyonundan kurtuluyor. Bart yeniden bilinçli hale geldiğinde, sahte "dizi finali" sona eriyor.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Dizinin yapay zeka hikayesi hayranların kafasını karıştırdı ama sonunda dizinin aslında bitmediğini anladılar.

Prömiyer bölümünün ardından sosyal medya platformu X adeta çalkalandı. Bir kullanıcı, "Bunun bir şaka olduğunu fark edene kadar dizinin finali olduğunu sanmıştım ama yine de harika ve komik bir 36. sezon prömiyeri oldu! Tüm göndermelere bayıldım!" ifadelerine yer verdi.

İLK BÖLÜM 1989'DA YAYIMLANDI

“The Simpsons” ilk bölümüyle 17 Aralık 1989'da yayımlanmıştı. Matt Groening tarafından tasarlanan dizinin mevcut seslendirme kadrosunda Dan Castellaneta (Homer Simpson), Julie Kavner (Marge Simpson), Nancy Cartwright (Bart ve Maggie Simpson), Yeardley Smith (Lisa Simpson) ve Hank Azaria (çeşitli karakterler) yer alıyor.

70 yaşındaki Groening, 2021 yılında USA Today'e verdiği bir röportajda dizinin olası sonunu ele aldı.

Groening, “Standart cevabım, görünürde bir son olmadığıdır çünkü ne zaman dizinin sona ereceği konusunda spekülasyon yapsam, üzerinde çalışan insanlar ve sıkı hayranlar çok üzülüyor. Bu yüzden her zaman görünürde bir son olmadığını söylüyorum.” ifadelerine yer verdi.