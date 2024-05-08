Kendi kızına yapmadığını bırakmadı! 22 kiloyla ölüme sürükledi

08 May 2024 09:40 - Güncelleme : 08 May 2024 09:56

Akılalmaz olay! 16 aylık bebeğini ölüme terk etti, kendisi tatile çıktı

Akılalmaz olay! 16 aylık bebeğini ölüme terk etti, kendisi tatile çıktı

12 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı ve burada yetersiz beslenme ve sayısız yaralanma nedeniyle hayatını kaybetti.

Pensilvanya bölge savcısı Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Malinda Hoagland'ın hastaneye yatırıldığında sadece 22 kilo ağırlığında olduğunu ve kızı "hiçbir çocuğun katlanmak zorunda kalmaması gereken kötülük ve eziyete" maruz bıraktığı öne sürülen biyolojik babası ile onun kız arkadaşının tutuklandığını duyurdu.

Yerel televizyon kanalının haberine göre, Malinda'nın çektiği acılar ilk kez Cumartesi günü, 52 yaşındaki Rendell Hoagland'ın Malinda'yı baygın ve tepkisiz bulduktan sonra 911'i aramasıyla ortaya çıktı. Malinda acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

AĞACA ÇARPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Rendell'in acil durum çalışanlarına kızının bisiklet sürerken bir ağaca çarptığını ve bu şekilde yaralandığını söylediği bildirildi.

Ancak hastaneye kaldırıldığında Chester Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, kızın "zar zor hayatta" olduğunu, sadece 22 kilo ağırlığında olduğunu ve en az yarım düzine kırık kemik, çürük ve organ yetmezliğinden muzdarip olduğunu söyledi. Kızın durumu Rendell'in anlattıklarıyla uyuşmuyordu. Kızın yaraları Rendell'in anlattıklarını doğrulamayacak kadar ağırdı.

Bölge savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rendell ve kız arkadaşı 45 yaşındaki Cindy Warren'ın Pazartesi akşamı tutuklanarak cinayete teşebbüsle suçlandıklarını ve yetkililerin çifti tam anlamıyla cinayetle suçlayıp suçlamamayı değerlendirdiklerini söyledi. Barrena-Sarobe, tıbbi raporların beklendiğini ve bu raporların sonucu değiştirebileceğini söyledi.

Rendell Hoagland (solda) ve Cindy Warren (sağda)

EV İÇİ KAMERALAR İNCELENDİ

Günler süren soruşturma boyunca, yetkililer çiftin West Caln Township'teki evini birkaç kez ziyaret etti, telefon kayıtlarını ve çiftin ev içi kamera sistemini inceledi.

Bölge savcısı De Barrena-Sarobe, evde arama yapan müfettişlerin bulduklarının mide bulandırıcı olduğunu söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kızın ayak bileklerinden evdeki mobilyalara kelepçelendiği, sözlü olarak azarlandığı, ailesine karşı "algılanan hakaretler" nedeniyle yemek verilmediği ve de Barrena-Sareobe'nin söylediğine göre ayak bilekleri bağlıyken çömelme veya yerinde koşma gibi yapamayacak durumda olduğu yorucu fiziksel egzersizlere katlanmak zorunda bırakıldığı görülüyordu.

Yiyecek verilmemesinin bazı noktalarda günlerce sürdüğü bildirildi. Polis kaynakları küçük kızın babasının sevgilisi olan Cindy Warren'ın, Monroe County dışında bir çocuğun refahını tehlikeye atmaktan daha önce hapis yattığını ifade etti.

Gazetenin haberine göre Warren'ın daha önce işlediği suçlar oldukça üzücü: 3 yaşındaki oğlunu fiziksel olarak istismar ettiği ve bakımını üstlendiği 2 yaşındaki bir başka çocuğu döverek öldürdüğü bildiriliyor. Hem kendisi hem de Rendell yargılanmayı beklerken 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldılar.