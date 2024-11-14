Kendi ölümünü planladı ortalıktan toz oldu! Şeytanın aklına gelmeyecek hazırlıklar

14 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:24

ABD'nin Wisconsin eyaletinde kano yaparken kaybolduğu bildirilen 45 yaşındaki Ryan Borgwardt, uzun süren arama kurtarma çalışmalarında bulunamadı. Fakat Ryan'ın Avrupa'ya kaçmış olabileceğine dair kanıtlar bulundu.

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ABD'nin Wisconsin​ eyaletinde kano​ yaparken kaybolan Ryan Borgwardt, en son tek başına balık tutarken görüldü. Eve dönmeyince telaşlanan ailesi, emniyet güçlerine haber verdi. Gölde yapılan aramalarda, Ryan'ın alabora olmuş kanosunu ve can yeleğini buldu. Evli ve 3 çocuk babası Ryan'ın öldüğü düşünülürken Avrupa'ya gittiğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.

SAHTE ÖLÜM ÖNCESİ ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK HAZIRLIKLAR

Ryan'ın kaybolduktan sonra pasaportunu kullandığı anlaşıldı. Ayrıca arabasını, oltasını ve cüzdanını yakındaki bir parka bıraktığı tespit edildi. 54 gün süren aramalarda ise herhangi bir ceset bulunamadı. Ryan'ın kaybolmadan önce 375 bin dolarlık bir hayat sigortası poliçesi yaptırdığı ortaya çıktı. Dikkat çeken bir başka detay ise kaybolmadan önce pasaportu için kayıp​ ya da çalıntı bildirisinde bulunması, kendisine yeni bir pasaport verildiği öğrenildi.

YABANCI BANKA HESABINA PARA TRANSFERİ

Adeta hazırlık içinde olan Ryan, yabancı bir banka hesabına da para transferi yaptı. Yeni pasaportunun fotoğrafını çekti ve e-posta adresini değiştirdi. Ayrıca, kaybolduğu gün dizüstü bilgisayarın sabit diskini değiştirip tarayıcı geçmişini temizleyen Borgwardt'ın Doğu Avrupa'ya seyahat etmiş olabileceğine dair işaretler de bulundu.

Soruşturma devam ederken yetkililer, Borgwardt'ın kendi sahte ölümünü düzenleyerek kaçmasına yardımcı olmuş olabilecek kişileri de aramaya devam ettiklerini belirtti.