Kendisini balon balığı gibi şişiren hastalık 11 yıl sonra fark edildi! Ölümcül riski de var

12 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:21

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Ashley Hoskins, ilk kez 19 yaşındayken dudakları şişmeye başladı. Doktorlar, bunun alerji ya da enfeksiyon kaynaklı olabileceğini söylediler. Fakat sonraki yıllarda bu şişlik yüzüne, ellerine, ayaklarına yayıldı. Vücudunun diğer bölgelerinde de tekrarlayan şişlikler nedeniyle kendisinin adeta bir balon balığına döndüğünü söyledi.

HASTALIĞIN ÖLÜMCÜL RİSKLERİ VAR

Aradan 11 yıl geçtikten sonra doktorlar, Ashley'in aslında nadir görülen tip III kalıtsal anjiyoödem hastası olduğunu keşfettiler. Hastalığın ölümcül bir riski de var. Eğer Ashley'in şişlikleri soluk borusunda ya da akciğerlerinde meydana gelirse ölümcül olabilir.

Ashley şimdi farkındalığı artırmak ve başkalarını "zor" durumun semptomlarının farkında olmaları konusunda uyarmak istiyor.

''BALON BALIĞI GİBİ GÖRÜNÜYORUM''

Stresin hastalığı tetiklediğini dile getiren Ashley, en sık şişen yerlerinin yüzü ve ayakları olduğunu, ayakları şiştiğinde yürümenin bir hayli zor olduğunu anlattı:

"Yüzüm şiştiğinde balon balığı gibi görünüyorum ve insanlar 'Kötü bir dudak dolgusu mu?' diye soruyorlar. Bir veya iki kez sadece evet dedim, böylece açıklamak zorunda kalmıyorum. Bunu hafife almaya çalışıyorum ama hastalık her şeyi çok zorlaştırıyor, nereye gitsem ortaya çıkma ihtimaline karşı büyük bir çanta dolusu tıbbi malzeme götürmek zorundayım."

''AĞRIDAN BİRKAÇ KEZ BAYILDIM''

Zaman zaman ellerini kullanmasını, yürümesini ve konuşmasını engelleyen hastalık yüzünden şiddetli mide ağrıları çektiğini de söyleyen Ashley, "Midenizdeki her şeyin ezildiğini, sıkıldığını ve büküldüğünü hissediyorsunuz. Hatta ağrıdan birkaç kez bayıldım. Ağrı beni geceleri uyanık tutuyordu. Sürekli hastalanıyordum ve ağrı yüzünden eve gitmek zorunda kalıyordum ve bu da depresyon ve kaygı geliştirmeme neden oluyordu." dedi.

''HASTALIĞIMLA İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUM''

Ashley, gelecekteki hastaların kendisi gibi teşhis için 11 yıl beklememesi için, az bilinen bu durum hakkında farkındalık oluşturmak istiyor. Ashley konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda bir tedavi yok, özellikle de en nadir görülen tip III için. Bu durum alerjiler, enfeksiyonlar, migren ve gastrit gibi pek çok şeyi taklit ettiği için doktorların neyin yanlış olduğunu tespit etmesi zor. İnsanlar neyin yanlış olduğunu bilmedikleri için gereksiz tedaviler ve keşif ameliyatları alıyorlar - tıpkı histerektomimde olduğu gibi. Dolayısıyla kalıtsal anjiyoödem, özellikle tip III konusunda daha fazla farkındalık oluşturabilirsem, bunu başaracağım."