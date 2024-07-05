Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:49
Hindistan'ın Bihar eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılan işçi Santosh Lohar, intikamını yılanı 2 kez ısırarak aldı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan demiryolu işçisi Santosh Lohar, hat projesi çalışmaları sırasında uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Yılanın kendisini ısırmasına sinirlenen 35 yaşındaki Lohar, zehirli yılanı demir çubukla yakaladı ve 2 kez ısırdı.
Yılan hayatını kaybederken Lohar, demiryolu yetkilileri tarafından hastaneye kaldırıldı.
YILANI ISIRMAK KÖY İNANCIYMIŞ
Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı