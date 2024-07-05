Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü

Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:49
Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılan işçi Santosh Lohar, intikamını yılanı 2 kez ısırarak aldı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan demiryolu işçisi Santosh Lohar, hat projesi çalışmaları sırasında uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Yılanın kendisini ısırmasına sinirlenen 35 yaşındaki Lohar, zehirli yılanı demir çubukla yakaladı ve 2 kez ısırdı.

Yılan hayatını kaybederken Lohar, demiryolu yetkilileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü - 1. Resim

YILANI ISIRMAK KÖY İNANCIYMIŞ

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...