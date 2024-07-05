Kendisini ısıran yılanı ısırarak intikam aldı, öldürdü

05 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:49

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Yakaladığı yılana nasihat verdi, o anlar izleyenleri güldürdü: İnsanlar senden daha tehlikeli

Yakaladığı yılana nasihat verdi, o anlar izleyenleri güldürdü: İnsanlar senden daha tehlikeli

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan demiryolu işçisi Santosh Lohar, hat projesi çalışmaları sırasında uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Yılanın kendisini ısırmasına sinirlenen 35 yaşındaki Lohar, zehirli yılanı demir çubukla yakaladı ve 2 kez ısırdı.

Yılan hayatını kaybederken Lohar, demiryolu yetkilileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YILANI ISIRMAK KÖY İNANCIYMIŞ

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.