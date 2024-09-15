Kendisiyle evlenen kadın yalnızlık çekince boşanma kararı aldı! Çift terapisine de gitti

15 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:25

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2023 yılında kendisiyle evlenen Suellen Carey boşanma kararı aldığını açıkladı. Kararından önce 10 seans 'çift terapisine' katıldığını belirten Carey, evliliğini kurtaramadığını, tek seçeneğinin bitirmek olduğunu söyledi.

Suellen Carey, geçtiğimiz yıl kendisiyle evlenme kararıyla herkesi şoke etti. Bu sene ise geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığını duyurdu. Londra'da yaşayan sosyal medya fenomeni Carey, evliliği için 10 seans 'çift terapisi' aldığını fakat çözüm olmadığını öne sürdü. Kendisiyle evli olduğu süreçte mükemmeliyet baskısıyla yüzleştiğini belirten Carey, bu sürecin kendini keşfetme konusunda önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

BAĞLILIK SORUNLARI

Kendisine bağlılık konusunda zorluklar yaşadığını dile getiren Carey, 'kendisiyle evli olsa bile kusurlarını kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu' anladığını söyledi.

''TEKRARDAN EVLENEBİLİRİM''

Brezilya asıllı Carey, kendisiyle evliliğinde kendini yalnız hissettiğini, boşanmanın tek seçenek olduğunu ifade etti. Kendisiyle evlendiği için pişman olmadığını belirten Carey, kişisel gelişim açısından faydası olduğunu dile getirdi.

Kendiyle boşandıktan sonra 'kalbini yeni olasılıklara açmanın zamanının geldiğini' söyleyen Carey, 'bir eş bulabilirse tekrardan evlenebileceğini' söyledi.