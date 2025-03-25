Kenti fareler bastı, ülkede kırmızı alarm verildi! Her köşeye tuzak kuruluyor

Polonya’da Poznan kentinde restorasyon çalışmaları sırasında fare yuvaları tahrip oldu. Fareler kentin çeşitli noktalarına yayılınca yetkililer mücadele için tuzak kurma çağrısı yaptı.

Polonya’da Poznan kentinin tarihi Pazar Meydanı'nın yenilenmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası fare alarmı verildi. Çalışmalar sırasında fare yuvaları tahrip oldu ve kemirgenler kent geneline yayıldı.

FARELERE KARŞI 'SAVAŞ'

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre kenti istila eden farelerle mücadele için ‘savaş’ başlatıldı. Şehrin dört bir yanını saran farelere karşı Poznan Belediyesi harekete geçti.

Belediye yönetimi, "zorunlu haşere önlemleri" kapsamında hastanelere, restoranlara ve konutlara fare kapanları yerleştirilmesi talimatını verdi.

TUZAK KURMA ÇAĞRISI

Kemirgenlerden korunmak için binalardaki delik ve çatlakların kapatılmasını isteyen Belediye yetkilileri, ev sahiplerini fareleri yakalamak için tuzaklar kurmaya çağırdı.