Kenya'da bir okulda daha yangın felaketi: Facianın eşiğinden dönüldü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:42

Kenya'da bulunan bir okulda çıkan yangında 3 öğrenci yaralandı. Olay 5 Eylül'de Kenya'nın Nyeri kasabasında meydana gelen ve 21 öğrencinin hayatını kaybettiği Isiolo Kız Lisesi yangınından çok kısa bir süre sonra yaşandı.

Kenya'nın Isiolo kasabasında bulunan yatılı Isiolo Kız Lisesi'nde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda 3 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Polis sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, yangının kontrol altına alınmadan önce yatılı lisenin yatakhanesine sıçradığını ve hasara neden olduğunu söyledi. KİMLİK TESPİTİ YARIN BAŞLIYOR Öte yandan, 5 Eylül’de Nyeri kasabasında bulunan bir okulda çıkan yangın sonucu 21 öğrenci hayatını kaybetmiş, cansız bedenleri "tanınmayacak" hale gelmişti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin ise yarın başlayacağı bildirildi. Yetkililer, 17 öğrencinin akıbetinin ise bilinmediğini bildirmişti. İlgili Haberler İtalya'daki çocuk cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var Kenya'da okulda yangın felaketi: Öğrenciler feci şekilde can verdi