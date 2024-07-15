Kenya'da korkunç olay: Taş ocağında kadınları parçalamışlar! Şimdilik 10 ceset

15 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:45

Kenya polisi, başkent Nairobi'nin güneyindeki gecekondu mahallelerinden oluşan Mukuru bölgesindeki terk edilmiş taş ocağında şu ana dek 10 parçalanmış kadın cesedi buldu. Olay ülke genelinde şok etkisine neden olurken, halkın güvenlik zafiyeti nedeniyle gösterdiği tepki üzerine yetkililerden şeffaf soruşturma sözü geldi.

MEDYAYA SÜREKLİ BİLGİ VERİLECEK

Geçici Polis Şefi Douglas Kanja, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm ulusal polis teşkilatı ve ben, bu trajedinin ailelere, Kware sakinlerine ve diğer Kenyalılara getirdiği derin endişe ve sıkıntıyı anlıyoruz. Şeffaf, kapsamlı ve hızlı soruşturmalar yürütmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kanja, şeffaflığın otopsi operasyonunu da kapsayacağını ve medyanın her aşamada bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN BASKI ALTINDA

Öte yandan ülkeyi sarsan olayda plastik torbalar içerisinde bulunan cesetlerle ilgili soruşturmanın üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Polis yetkilileri olayın arkasında, tarikatlar, seri katiller veya organ ticareti yapan şebekelerin olabileceği ihtimallerine yoğunlaştı.

Bu arada Devlet Başkanı William Ruto, yaygın hükümet karşıtı protestoların yol açtığı ülke çapındaki krizi kontrol altına almak için giderek artan bir baskı altında.