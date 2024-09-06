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Kenya'da okulda yangın felaketi: Öğrenciler feci şekilde can verdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:33
Kenya&#039;da okulda yangın felaketi: Öğrenciler feci şekilde can verdi

Kenya'nın Nyrei bölgesinde yangın felaketi yaşandı. Bir ilkokulda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunan Nyrei bölgesinde bir ilkokulda yangın çıktı. Kenya polis sözcüsü Resila Onyango, yangın felaketinde 16 öğrencinin yanarak hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise ağır yaralandığını bildirdi. 

Kenya'da okulda yangın felaketi: Öğrenciler feci şekilde can verdi - 1. Resim

Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kenya'da okulda yangın felaketi: Öğrenciler feci şekilde can verdi - 2. Resim

Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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