Kenya'da vergi zammı protestoları ölümle sonlandı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

25 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:30

Kenya'da "2024 Finans Tasarısı" vergi zammını da beraberinde getireceği için halk sokağa indi. Meclis binasına girmeye çalışan protestocular, ellerindeki bayrak ve afişlerle ana caddeleri kapattı, bazı araçları ateşe verdi.

Polis, protestoculara sert müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis çevresi kontrol altına alınırken en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KENYA'DA OLAYLAR GÜNLERDİR DURULMADI

Kenya'da gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan beri ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.