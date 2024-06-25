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Kenya'da vergi zammı protestoları ölümle sonlandı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:30

Kenya'da vergi zammını öngören tasarıyı protesto için halk sokağa döküldü. Göstericilere, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle en az 5 kişi öldü. 

Kenya'da "2024 Finans Tasarısı" vergi zammını da beraberinde getireceği için halk sokağa indi. Meclis binasına girmeye çalışan protestocular, ellerindeki bayrak ve afişlerle ana caddeleri kapattı, bazı araçları ateşe verdi. 

Kenya'da vergi zammı protestoları ölümle sonlandı: En az 5 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Polis, protestoculara sert müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis çevresi kontrol altına alınırken en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da vergi zammı protestoları ölümle sonlandı: En az 5 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

KENYA'DA OLAYLAR GÜNLERDİR DURULMADI

Kenya'da gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan beri ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

Kenya'da vergi zammı protestoları ölümle sonlandı: En az 5 kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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