05 May 2024 16:43 - Güncelleme : 05 May 2024 16:49
Kerem Şalom Sınır Kapısı'na roketli saldırı: Yaralılar var
İsrail ordusu, Kerem Şalom Sınır Kapısı'na düzenlenen roketli saldırıların ardından yardım geçişlerini durdurdu. Saldırılar sonucu 7 kişi yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na roketli saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır kapısının yardımların geçişine kapatıldığı ifade edildi.
Refah Sınır Kapısı yakınlarından Kerem Şalom Sınır Kapısı'na doğru yaklaşık 10 roket atıldığı kaydedilen açıklamada, aralarında İsrail askerlerinin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
BAZILARININ DURUMU AĞIR
Saldırılar sonucu yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı