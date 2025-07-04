Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kerkük ve Erbil'e İHA düştü: Yetkililerden açıklama geldi!

Irak'ın Kerkük ve Erbil kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Iraklı kaynaklar, Kerkük'teki patlama seslerinin Kerkük Havalimanı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında meydana geldiğini belirtti...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 00:13

Iraklı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, ve kentlerinde akşam saatlerinde (İHA) düştü.
Güvenlik kaynakları, ilk belirlemelere göre patlamanın düşen bir insansız hava aracından kaynaklandığını ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Aynı saatlerde, ülkenin kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında da iki güçlü sesi duyuldu. İlk bilgilere göre, tanımlanamayan bir cisim havalimanı yakınına düştü.
Öte yandan, yerel saatle 21.50 sıralarında, ABD'ye ait Erbil Havalimanı Askeri Üssü'nden yapılan müdahaleyle, Erbil'in batı kırsalında 2 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmediği bildirildi.
'ın farklı bölgelerine son 2 günde içerisinde İHA ve roket saldırıları düzenlenmişti. Saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD basını yazdı: Trump yönetimi İran'la görüşecek!
ETİKETLER
#Ege Denizi
#irak
#ırak
#Kırmızı Ayet
#patlama
#saldırı
#insansız hava aracı
#kerkük
#Erbil
#Ikby
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.