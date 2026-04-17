Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kerkük'te 100 yıl sonra bir ilk! Valilik Türkmenlere geçti, halk sokaklara döküldü Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük valiliğine seçildi. Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edildi. Meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı seçti. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) toplantıyı boykot etti. Yeni vali Ağa, Kerkük'te hiçbir kesim arasında ayrım yapmadan tüm Kerküklülere hizmet etmeyi ana hedef seçtiğini belirtti. Kerküklü Türkmenler, valilik görevine Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından sokaklarda kutlama yaptı.

Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Kerkük İl Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma 14 üye katılırken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) toplantıyı boykot etti.

TÜRKMEN VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kerkük Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Ağa, Türkmenlerin yaklaşık 100 yıllık Kerkük yönetimi hasretinin sona erdiğini söyledi.

Ağa, Kerkük'te hiçbir kesim arasında ayrım yapmadan tüm Kerküklülere hizmet etmeyi ana hedef seçtiklerini dile getirerek, "Kerkük'e hizmetkar olmaya geldik." ifadesini kullandı.

Kerkük'ün geçmişte uzun yıllar her türlü mağduriyet, sıkıntı ve terör olaylarına maruz kaldığını hatırlatan Ağa, yeni yönetim sayesinde Kerkük'ü daha aydın, istikrarlı ve güzel günlerin beklediğini kaydetti.

Sözlerinin sadece lafta kalmayacağını, gerçekleştirecekleri hizmet projeleriyle bunu kanıtlayacaklarını vurgulayan Ağa, sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

KERKÜKLÜ TÜRKMENLER SOKAKLARDA KUTLAMA YAPTI

Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından Türkmenler kent merkezi ve sokaklarda kutlama yaptı.

Kerküklü Abdullah Fikret çok mutlu olduğunu aktardı. Bu makamın önemli olduğu kadar ağır bir sorumluluğu bulunduğuna dikkati çeken Fikret, Türkmen valiye yeni görevinde başarılar diledi.

Bugünün Türkmenler için tarihi bir gün olduğunu belirten Kerküklü Türkeş Veli, Irak'taki tüm Türkmenleri tebrik etti. Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları bu topraklarda insanlığa hizmet etmeyi bir görev bildiklerini dile getiren Veli, yeni valinin de aynı şekilde hareket edeceğine inandığını ifade etti. Bu gelişmeyi bir demokrasi zaferi olarak nitelendiren Veli, zaferin tüm Iraklılara ait olduğunu aktardı.