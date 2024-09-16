Kerkük'te DEAŞ'a operasyon! 2 intihar eylemcisi öldürüldü

16 Eylül 2024 06:56 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 07:04

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada intihar eylemcisi olduğu belirlenen 2 terörist üstlerindeki bombaların patlaması sonucu öldü.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Penca Ali semti yakınlarında şüpheli bir aracın güvenlik güçlerince takibe alındığı belirtildi. Söz konusu şüpheli araca daha sonra baskın düzenlendiği aktarılan açıklamada, baskın sırasında araçta bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisinin üstlerindeki patlayıcıların infilak etmesi sonucu öldükleri duyuruldu Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

5 VİLAYETTE TOPRAK ALMIŞLARDI

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlendiğinin duyurulmasının üzerinden 7 yıl geçse de terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde hâlâ faal durumda. Terör örgütü mensupları zaman zaman sivil asker ayırt etmeksizin saldırılar düzenliyor.