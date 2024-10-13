''Kesinlikle uyuşturucu yok'' yazılı çantadan çıkmayan kalmadı! Polis bile şoke oldu

13 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:46

ABD'nin Oregon eyaletinin en büyük şehri Portland'da bir otomobilden çıkan ''Bu kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değil'' yazılı çantadan çıkanlar şoke etti. Polisin açıp baktığı çantadan çıkmayan kalmadı.

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ABD'nin Oregon​ eyaletinin Portland şehrinde polis bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan polisin dikkatini bir çanta çekti. Çantanın üzerinde "Bu kesinlikle uyuşturucu​ dolu bir çanta değil'' yazıyordu. Polis, çantayı açtığında ise çantadan çıkmayan uyuşturucu kalmadı.

ÇANTADAN ÇIKMAYAN KALMADI

Çantadan 79 tane fentanil hapı, 230 gram metamfetamin​ ve üç tane sahte oksikodon tableti, hassas terazi, para ve bir tabanca çıktı. Otomobildeki kadın ve erkek tutuklandı.

ÇANTA SAHİBİ TUTUKLANDI

35 yaşındaki Reginald Reynolds ve 37 yaşındaki Mia Baggenstos, uyuşturucu bulundurmak ve çalıntı otomobil kullanmaktan yargılanacak.

Oregon fentanil, metamfetamin, eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuların az miktarda bulundurulmasını 2020'de yasal hale getirmişti. Suç ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında alınan bu tedbirden eylülde vazgeçilmişti. Otomobilde yakalanan miktarlar, eskiden izin verilenlerin çok üzerinde.