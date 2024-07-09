Kiev'de bilanço ağırlaşıyor! Rusya'nın saldırısında ölü sayısı 38'e yükseldi

09 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:14

Rus ordusu Kiev'e füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu Kiev'e füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor! 5 yerleşim yerini daha ele geçirdiler: Çok sayıda ölü var!

Rusya Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor! 5 yerleşim yerini daha ele geçirdiler: Çok sayıda ölü var!

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara füze yağmıştı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saldırılarının ardından bilanço her saat sonuçları giderek daha da kötüleşiyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 4'ü çocuk olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti ve 190 kişi yaralandı. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ÇOCUK HASTANESİ DAHİL BİRÇOK NOKTAYI VURDULAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda çocuk hastanesi, evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul, iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü aktarmıştı.

"RUSYA HESAP VERMELİ"

Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Sadece endişe terörü durdurmaz. Rus füzelerini düşürmemiz gerekiyor. Rus savaş uçaklarının imha edilmesi gerekiyor. Güvenlik açığı bırakmayacak güçlü adımların atılması gerekiyor. Dünyanın bunun için gerekli gücü var. Ortaklarımız bunu yapabilir. Bir an önce çözümlere ihtiyaç var” dedi.

BIDEN: RUSYA VAHŞETİNİN KORKUNÇ BİR HATIRLATICISIDIR

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırılarını Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında olmaya devam etmesi ve Rusya'nın saldırganlığını göz ardı etmemiz kritik önem taşıyor. Bu hafta Başkan Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington'da ağırlayacağım ve desteğimizi açıkça belirtmek için Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Müttefiklerimizle birlikte, şehirlerini ve sivillerini Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız. ABD, Ukrayna halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.