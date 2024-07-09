Kiev'de bilanço ağırlaşıyor! Rusya'nın saldırısında ölü sayısı 38'e yükseldi
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda bilanço her saat artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, yaralı sayısı ise 190'a yükseldi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" dedi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi de dahil olmak üzere çeşitli noktalara füze yağmıştı.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Saldırılarının ardından bilanço her saat sonuçları giderek daha da kötüleşiyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 4'ü çocuk olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti ve 190 kişi yaralandı. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
ÇOCUK HASTANESİ DAHİL BİRÇOK NOKTAYI VURDULAR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda çocuk hastanesi, evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul, iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü aktarmıştı.
"RUSYA HESAP VERMELİ"
Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Sadece endişe terörü durdurmaz. Rus füzelerini düşürmemiz gerekiyor. Rus savaş uçaklarının imha edilmesi gerekiyor. Güvenlik açığı bırakmayacak güçlü adımların atılması gerekiyor. Dünyanın bunun için gerekli gücü var. Ortaklarımız bunu yapabilir. Bir an önce çözümlere ihtiyaç var” dedi.
BIDEN: RUSYA VAHŞETİNİN KORKUNÇ BİR HATIRLATICISIDIR
ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırılarını Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında olmaya devam etmesi ve Rusya'nın saldırganlığını göz ardı etmemiz kritik önem taşıyor. Bu hafta Başkan Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington'da ağırlayacağım ve desteğimizi açıkça belirtmek için Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Müttefiklerimizle birlikte, şehirlerini ve sivillerini Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız. ABD, Ukrayna halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.