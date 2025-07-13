Kiev'de vahşi casus savaşları! SBU ajanını öldüren Rus ajanları da öldürüldü

Geçtiğimiz hafta Kiev'de Ukrayna SBU gizli servisinin bir ajanını öldürmekle suçlanan Rus istihbarat ajanları, bugün Kiev bölgesinde düzenlenen bir tutuklama operasyonu sırasında öldürüldü.

IVAN VORONİC SUİKASTININ ZANLILARI

SBU, Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptığı paylaşımda, 10 Temmuz'da Kiev'de Albay Ivan Voroniç'in öldürülmesinin arkasında Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanlarının (bir erkek ve bir kadın) olduğunu ve bugün şüphelileri tutuklamaya çalıştıklarını ancak silahla karşılık alınca çatışma çıktığını duyurdu. İddiaya göre Rus ajanları, 13 Temmuz'da Kiev Bölgesi'nde düzenlenen özel SBU operasyonu sırasında çıkan bu çatışmada öldürüldü.

"DÜŞMANIN TEK UMUDU ÖLÜMDÜR"

SBU ayrıca operasyona ilişkin bir video da yayımladı. Açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi albayını öldürdükten sonra faillerin saklanmaya çalıştığı ancak SBU ve polis memurlarının onları Kiev Bölgesi'nde tespit ettiği belirtildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Vasyl Malyuk, "Ukrayna topraklarında düşmanın tek umudunun ölüm olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.