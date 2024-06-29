Kilitlenme sendromuna yakalandı! Sadece gözlerini kullanarak roman yazdı

29 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:29

İngiltere'nin güneybatısında yer alan Devon'da hayatını idame ettiren 29 yaşındaki Howard Wicks, çocuk yaşında geçirdiği felç nedeniyle hayata karşı mücadelesinde zorluk yaşamaya başladı, nadir görülen 'kilitlenme sendromuna' yakalandı. 2011 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle Wicks, düşünebiliyor, görebiliyor, hissedebiliyor fakat hareket edemiyor ve konuşamıyor.

SADECE GÖZLERİYLE BİR ROMAN YAZDI

Hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Howard Wicks, sadece gözleriyle tepki verebiliyor. Fiziksel olarak hiçbir şekilde iletişim kuramayan Wicks, göz hareketlerini takip edebilen 'Eyegaze' sayesinde büyük bir başarıya imza attı ve 18 ayda bir roman yazdı.

Roman yazmaktan büyük bir keyif aldığını söyleyen Howard Wicks, insanlara kendini bu şekilde tanıtabildiğini söyledi:

''Kitabımın ilk bölümü okuyucuya felçten önceki hayatımı tanıtarak kim olduğumu anlamalarını sağlıyor.''

Wicks'in yazdığı roman hayat mücadelesini anlatıyor.

HASTALIĞI ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR VE TEDAVİSİ YOK

Hastalığı o kadar nadir görülüyor ki şimdiye kadar sadece 300 İngiliz, 1000'den az sayıda Amerikalıda kilitlenme sendromuyla karşılaşıldı.

Bu sendromun sebebi inme ancak inme geçiren kişiler çoğunlukla sağlıklarına tekrar kavuşabiliyorlar. Fakat Howard Wicks için doktorlar umut olmadığını söylüyor.

ROMAN, TEDAVİ BULUNMASI İÇİN BİR UMUT

Howard Wicks bu hastalıkla ilgili kampanyalar düzenleyebilmek için 4 yıl önce Locked In Trust adlı bir dernek kurmuş. Yazdığı kitabın da bu konuda ses getirip tedavi bulunmasına yardımcı olmasını umuyor.