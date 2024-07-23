Kilitli kaçış odası oyununda korkunç ölüm: İki kadın hayatını kaybetti

23 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:25

Rusya'nın Dağıstan eyaletine bağlı Mahaçkale şehrinde bulunan iki arkadaş, 'Korku Evi' olarak adlandırılan kilitli kaçış odası oyunu sırasında hayatını kaybetti. 19 yaşındaki diş hekimi asistanı Asiyat henüz 5 günlük evliydi. Asiyat, 25 yaşındaki arkadaşı Madina ile beraber Korku Evi'nin görev odasına gitti.

OYUNUN PARÇASI BAĞLANMAK OLUNCA FACİADAN KAÇILAMADI

Zincirli testerelerin olduğu korkunç oyunun bir parçası zindanda sandalyeye bağlı olmak ve kelepçelenmek olunca faciadan kaçılamadı. Korku Evi'nin bir çalışanı 'korku duygusunu artırmak' için eldivenine benzin döküp ateşe verdi. Testereyi Asiyat'ın önüne doğru salladığı anda ise benzin bidonu yere düştü ve odayı alevler kapladı.

İKİ KADIN DA KURTARILAMADI

Oyun gereği bağlı olan iki kadın alevlerden kaçamadı, çalışanlar ise anahtarları bulamadı. İtfaiye ekipleri içeri girdiğinde iki kadın da hayattaydı. Fakat Asiyat dumandan zehirlenmişti, Madina'nın ise vücudunun neredeyse her yeri yanıklar içindeydi. İki kadın da kurtarılamadı.

''KORKUTMAK İÇİN BAĞLAYIP ATEŞE VERDİLER''

Bir görgü tanığı yaşananları şu sözlerle anlattı:

''Kızı korkutmak için önce kelepçelediler, bir sandalyeye zincirlediler ve sonra üzerine çakmak döktüler ve onu korkutmak için kundaklama taklidi yapmak istediler. Çakmak çaktılar ve kız alev aldı. Arkadaşı söndürmeye çalıştı ve bir adam da yangın söndürücüleri bulmaya çalıştı. Geri döndüğünde her iki kadın da baygındı. Biri sandalyede yanmıştı."

FAİLLERİN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Rus polisi, "tüketicilerin can veya mal güvenliğine ilişkin gereklilikleri karşılamayan hizmet sunulması ve bunun sonucunda iki kişinin ölümü" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Faillerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.