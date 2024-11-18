Kim Jong Un ordusunu savaşa hazır olmaya çağırdı! 'Tarihin en kötü aşaması' dedi

18 Kasım 2024 07:23 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:29

Kuzey Kore lideri, ABD ve Güney Kore dahil müttefiklerinin tehditkar yapısının Kore yarımadasında gerilime yol açtığını vurguladı. Ordusuna "Savaşa hazır olun" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore​'nin KCNA haber ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un​, ülkenin ordusundan savaşa hazır olma noktasına kadar yeteneklerini geliştirmesini istedi.

"TARİHİN EN KÖTÜ AŞAMASI"

Kim bu açıklamayı Cuma günü Pyongyang​'da düzenlenen tabur komutanları konferansında yaptığı konuşmada yaptı. Kuzey Kore lideri, ABD​ ve Güney Kore dahil müttefiklerinin tehditkar doğasının ve Kuzey Kore ile askeri ayrılığın Kore yarımadasındaki gerilimi "tarihin en kötü aşamasına" getirdiğini vurgulayarak, savaş hazırlıkları yapılması çağrısında bulundu.

ABD'YE RUSYA ELEŞTİRİSİ

Kim ABD'yi, Rusya'nın uzun süreli işgaline karşı Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle de eleştirdi. Washington ve Batılı müttefiklerinin Moskova'ya karşı bir savaş başlatmak ve ABD askeri nüfuzunun kapsamını genişletmek için Ukrayna'yı "şok birlikleri" olarak kullandıkları konusunda ısrar etti.