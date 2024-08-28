Kim Jong-Un, savaşa hazırlanıyor! Bizzat katıldı, talimatı burada verdi: Silahlar ile donatın

28 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:59

Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleriyle bölgede gerginliği artırmaya devam ediyor. Sürekli orduyu güçlendirmek için çalışmalar yürütülen Kuzey Kore'de 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonu başarılı bir şekilde test edildi.

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Kim Jong-Un tarafından bizzat yönetilen tatbikatta, manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en ileri düzeyde olan MRLS'nin tüm alanlarda üstünlüğünün kanıtladığı vurgulandı.

KİM JONG-UN TALİMATI VERDİ

Tatbikat sonrasında Kim Jong-Un’un, yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bu silahlarla donatılması emrini verdiği bildirildi.

DAHA FAZLA İNTİHAR DRONE ÜRETİLECEK

Öte yandan Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra konvansiyonel silah üretim faaliyetlerine de hız kazandıran Kuzey Kore, son olarak Savunma Bilimleri Akademisi Drone Enstitüsü tarafından üretilen insansız hava araçlarını (İHA) test etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronenunun üretilmesi talimatı verdiği açıklanmıştı.