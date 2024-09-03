Kim Jong-un sel felaketinin faturasını kesti: En ağır cezayı verdi

03 Eylül 2024 16:50 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:13

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kuzey Kore'de temmuz ayının son günlerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 4 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Kim Jong-un'un bizzat katıldığı arama kurtarma çalışmaları sırasında dile getirdiği 'ağır ceza'nın ne olduğu ortaya çıktı.

20 İLA 30 KADRO AYNI ANDA İDAM EDİLDİ

Felaketlerin yaşanması nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, idam cezasına karar verdi. Chosun TV'ye göre, bir Kuzey Koreli yetkili "Geçen ayın sonlarında sel bölgesindeki 20 ila 30 kadronun aynı anda idam edildiği tespit edildi. Görevden alınan Chagang Eyaleti Parti Sekreteri Kang Bong-hoon'un durumu ile ilgili gelişmeler de kaydedildi ve doğrulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kang Bong-hoon aynı zamanda Mühimmat Sanayi Departmanı'nın eski başkan yardımcısı ve Kim Jong-un'a saha ziyaretlerinde eşlik ediyordu.

KUZEY KORE'DE SEL VE HEYELAN FELAKETİ

Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç olmuştu. Ülkenin birçok noktasını sel vurmuş, Amnok Nehri'nde su seviyesi tehlike sınırını aşmıştı. Sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi mahsur kalmıştı. Kuzey Kore ordusu, kurtarma operasyonları için sokağa inerken, ülke lideri Kim Jong-Un da helikopter destekli kurtarma operasyonlarını bizzat yönetmişti.

Kuzey Kore ordusunu, başarılarından dolayı tebrik eden Kim, üst düzey yetkilileri ise sorumsuzluk ve tembellikle suçlamıştı. Kim, Hava Kuvvetleri personelinin kurtarma operasyonlarını 'inanılmaz' olarak tanımlamıştı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE HAKARET

Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” demişti.

Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.