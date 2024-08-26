Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye bu kez de kamikaze İHA'lı gözdağı!

26 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:00

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni geliştirilen dronların performans testinin yapıldığı tatbikatlara katıldı. Devlet medyası, Kim'in kamikaze İHA'larının hedefleri imha ettiği tatbikatı gülerek izlediği görüntüleri paylaştı. Kim, şimdi de kamikaze İHA'larla düşmana gözdağı verdi.

İHA'lar için yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Kim, daha fazla kamikaze aracı üretileceğini de söyledi.

Kim, hafta sonunda yeni inşa edilen sanayi tesislerini de gezdi.

İHA'LAR RUS VE İRAN ARAÇLARINA BENZİYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin ilk defa ortaya çıkan İHA'larının Rus ve İran araçlarına benzediğini, iki ülkenin Kuzey Kore'ye İHA vermiş olabileceğini bildirdi.

''ÇOK AMAÇLI SALDIRI İHA'LARI GELİŞTİRMELİYİZ''

Kim, dronların taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Enstitüde yaptığı konuşmada farklı tipteki dronların savaşlardaki rolünün giderek arttığına dikkat çeken Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin en kısa sürede son teknoloji İHA'larla donatılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda dron geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Kim, şu ifadeleri kullandı:

"Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli"

Ayrıca sualtı saldırı dronlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.